Der Corona-Impfstoff der Mainzer Biotechgsellschaft BioNTech war der erste, der weltweit von den westlichen Ländern eine Zulassung erlangen konnte. Abgesehen von der Notfallzulassung Anfang Dezember in Großbritannien, erhielt das Präparat allerdings nicht in Europa als erstes grünes Licht. Die USA waren hier schneller. Am 11. Dezember erteilte die US-Zulassungsbehörde FDA dem Impfstoff aus dem Hause der Mainzer BioNTech und des US-Partners Pfizer die Notfallgenehmigung. Erst am 21. Dezember folgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...