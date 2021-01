Die aktuelle Quartalsberichtssaison hält die Marktakteure bereits in Atem. Mit den heute (21.01., nach Redaktionsschluss) noch anstehenden Zahlenveröffentlichungen von IBM und Intel steigt auch der Tech-Bereich in puncto Quartalsberichtssaison in den Ring. Das Thema Quartalszahlen spielt bei unseren beiden heutigen Protagonisten Netflix und Texas Instruments ebenfalls eine wichtige Rolle. Bleiben wir zunächst bei Texas Instruments. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...