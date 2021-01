Homeoffice ist für viele Angestellte das New Normal. Doch nicht nur für die Arbeitnehmer ist das Arbeiten von zu Hause aus mit neuen Herausforderungen verbunden. Auch Unternehmen müssen sich an Vorgaben der Politik halten. Die Bundesregierung hat neue Maßnahmen verabschiedet, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Allen voran äußerte sich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zum Thema Homeoffice und nimmt die Arbeitgeber dabei in die Pflicht. Doch auf was muss jetzt besonders geachtet werden und welche Regeln gelten? Grundsätzlich gilt, dass Arbeitgeber rechtlich verpflichtend dazu angehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...