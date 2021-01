Spotify stellt ab sofort allen Werbetreibenden und Agenturen in Deutschland das Werbeformat Spotify Podcast Ads und das Steuerungstool Streaming Ad Insertion (SAI) zur Verfügung. Das bietet die Möglichkeit, Podcasts besser zu monetarisieren. Der Podcast-Boom ist in Deutschland ungebrochen und hat auch innerhalb der letzten Monate durch die Pandemie nicht nachgelassen - ganz im Gegenteil. Doch immer noch ist das Potential, mit gut produzierter Werbung Geld zu verdienen, bei vielen Formaten begrenzt. Und auch für Unternehmen war es in der Vergangenheit eine Herausforderung, in größerem Umfang Medialeistung in Podcasts einzukaufen und ...

