SGL CARBON baut seit über fünf Jahren sein Geschäftsmodell um. Die Verbundmaterialien Karbon und Silicon/Glasfaser sind im Sektor E-Mobility zwei äußerst wichtige, weil notwendige Materialien, die SGL schon immer im Produktportfolio führte, aber deren Anwendung erst jetzt so richtig zum Tragen kommt. Sowohl in der Brennstoffzellentechnologie als auch für Halbleiter aus Siliciumcarbid für die Leistungselektronik in Batterien. Karbon und Silicium sind keine Endprodukte, sondern stets Vorprodukte zur weiteren Verwendung. Die Ausgangsbasis ist spektakulär: SGL CARBON hat über die zwei Großaktionäre (Frau Klatten und BMW) den direkten Zugang zur E-Mobiltechnik. Wie bei alle anderen Akteure in diesem Bereich gilt: Lassen sich diese Perspektiven im Umsatz hochrechnen? Die Zielumsätze reichen bis 1,2 und 1,3 Mrd. € für die verschiedenen Anwendungsbereiche. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 03! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 03:



Themen u.a.:++ Inflation ist das neue Reizwort ++ Banken korrigieren DAX-Ziele++ SIEMENS mit positiver Überraschung ++ ADIDAS forciert Abschied von Reebok?++ THYSSENKRUPP: Kursziel bestätigt ++ SGL CARBON: Es wird spannend++ ALIBABA: Wie hoch ist das politische Risiko? ++ MERCK & CO: Unbestrittene Qualität++ AMGEN: Interessante Ausgangslage



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

SGL CARBON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de