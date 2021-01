Dahinter steht jedoch kontinuierliches Trendpotenzial ohne jegliche Übertreibung. Jetzt meldete man einen fünfjährigen milliardenschweren 5G-Deal mit T-Mobile US. Es geht darum, die Netzabdeckung im unteren Bandbereich deutlich zu erweitern. Mit im Boot sitzt auch Nokia. Warum läuft die Aktie nicht? Es gibt Patentstreitigkeiten mit Samsung bezüglich des Nordamerika-Geschäftes und vor der International Trade Commission wurde Klage eingereicht. Am Ende wird man sich auf gegenseitige Lizenzvereinbarungen einigen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 03.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



