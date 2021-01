• Mehr als jeder fünfte Gamer in Deutschland hat bereits Cloud-Gaming genutzt• "Damit Spielerinnen und Spieler solche Innovationen nutzen können, brauchen wir in Deutschland aber flächendeckend schnelle Internetzugänge." game PressemeldungBerlin, 21. Januar 2021 - Cloud-Gaming stößt in Deutschland auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...