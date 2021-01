Das Währungspaar EUR/USD ist am Freitag aus dem steigenden Trendkanal gefallen. Aktuell verläuft EUR/USD in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten, kurzfristigen Abwärtstrend und könnte sich in einer Pullback-Bewegung an die untere Trendkanalbegrenzung befinden. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDas Währungspaar EUR/USD konnte in den vergangenen Monaten kräftig zulegen und vom Verlaufstief bei 1,160 US-Dollar am 04. November bis zum 06. Januar auf das Verlaufshoch bei 1,234 ...

