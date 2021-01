Die EU-Kommission hat eine Kartellstrafe gegen Steam-Betreiber Valve und fünf weitere Spiele-Publisher verhängt. Insgesamt müssen die Gaming-Firmen 7,8 Millionen Euro bezahlen. Die EU-Kommission hat Valve, den Betreiber der Spiele-Vertriebsplattform Steam, zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1,6 Millionen Euro verurteilt. Der Grund: Valve hatte Videospielverlegern die Möglichkeit gegeben, Aktivierungsschlüssel für Spiele an einzelne Länder zu koppeln. Ein beispielsweise in Tschechien gekaufter Aktivierungsschlüssel für einen Spiele-Download funktionierte daher nicht...

