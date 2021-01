Die SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek hat sich im Gleichbehandlungsausschuss für eine verpflichtende Frauenquote in Vorständen in Österreich ausgesprochen. Die bereits seit 2018 geltende Quote von 30 Prozent für Aufsichtsräte zeige Wirkung. Sie plädiere demnach auch für eine Quote in mindestens dieser Höhe für Vorstände von staatsnahen und börsenotierten Unternehmen sowie in Gesellschaften ...

