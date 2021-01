Ab sofort steht über den VW-Konfigurator auch die Ausstattungslinie Pure des Kompaktstromers ID 3 zur Verfügung. Die bietet einen kleineren Akku und dafür einen niedrigeren Preis. Mit dem Herstelleranteil der Umweltprämie liegt der Basispreis des VW ID 3 in der Pure-Variante bei unter 28.000 Euro. Der Listenpreis startet bei rund 31.500 Euro. Der im Vergleich günstigere Preis wird vor allem durch den kleineren Akku erreicht. Kleinerer Akku soll für 350 Kilometer reichen Bisher war der ID 3 in der Pro-Variante mit einer 58-Kilowattstunden- und in der Variante Pro S mit ...

