… bringt den Kurs nicht zum Laufen. Die RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der zum Ausbau des britischen Hochgeschwindigkeitsnetzes gegründeten High Speed Two Ltd. bekannt. In dem bis 2033 angelegten Grossprojekt wird in Phase Eins London mit Birmingham verbunden, in Phase Zwei werden von den West Midlands nach Manchester im Westen und Leeds im Osten Gleise verlegt respektive ausgebaut. Und dieses Grossprojekt setzt auf die RIB Software, Wenn die Strecke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...