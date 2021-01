Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt und zugleich ihre einheitlich positive Tendenz vom Vormittag aufgeben. Im Verlauf des Nachmittags wurden in den USA positive Konjunkturdaten veröffentlicht, was die als sichere Häfen geltenden Anleihen etwas unter Druck brachte.Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...