Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Vortag zeigte sich vorbörslich bei den meisten US-Aktien am Donnerstag eher Zurückhaltung ab. Doch bereits in der ersten Handelsstunde markierten Dow, S&P 500 und Nasdaq neue Rekordhöhen. Was heute an der Wall Street die Kurse bewegt. Zuletzt lag der Dow mit 0,2 Prozent im Plus bei 31.254 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent auf 3.860 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte dagegen ...

