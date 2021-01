Der World Platinum Investment Council (WPIC) geht davon aus, dass Platin bei der Raumfahrt helfen könnte, da es eine langjährige Beziehung zur Weltraumforschung hat. Dies berichtet das Rohstoff-Informationsportal "Mining Weekly'.So waren Platinkatalysatoren in Wasserstoffbrennstoffzellen Teil der wegweisenden Technologie, die den Weg für die erste Mondlandung im Jahr 1969 ebnete und für die Space-Shuttle-Missionen eingesetzt wurde.Der WPIC hebt ferner hervor, dass in Zusammenarbeit zwischen der japanischen Luft- und Raumfahrt-Explorationsagentur und der Toyota Motor Corporation ein Mondrover entwickelt wird, der auf Platin basierende Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugtechnologien verwendet.Darüber hinaus stellt der WPIC fest, dass Platinkatalysatoren weitere wasserstoffbezogene Anwendungen haben, die dem Artemis-Programm der US-amerikanischen National Aeronautics and Space Administration (NASA) zugutekommen könnten - der Mission der NASA, die erste Frau und den nächsten Mann bis 2024 auf dem Mond zu landen.

