Obotritia Beta Invest GmbH beabsichtigt Platzierung von ungefähr 10 % der Aktien der Compleo Charging Solutions AG bei institutionellen Anlegern Potsdam, 21. Januar 2021 Die Obotritia Beta Invest GmbH ("Obotritia Beta"), eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, beabsichtigt, in einem beschleunigten Platzierungsverfahren ("Accelerated Bookbuilding") ungefähr 10 % der Stammaktien der Compleo Charging Solutions AG ("Gesellschaft") bei institutionellen Anlegern zu platzieren ("Umplatzierung"). Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft ("COMMERZBANK") soll im Zusammenhang mit der Umplatzierung als Bookrunner und die ODDO BHF Aktiengesellschaft ("ODDO BHF") als Co-Bookrunner agieren. Das Accelerated Bookbuilding soll noch heute beginnen und voraussichtlich am 22. Januar 2021 abgeschlossen sein. Abrechnung und Lieferung der Umplatzierungsaktien (Settlement) sind für den 26. Januar 2021 geplant. Die Obotritia Beta ist derzeit mit einer Beteiligung von 20,25% des Grundkapitals größte Aktionärin der Gesellschaft. Diese Beteiligung hatte die Obotritia Beta am 14. Dezember 2020 von ihrer Tochtergesellschaft, der Fontus Invest GmbH ("Fontus"), erworben und in diesem Zusammenhang die aus dem Börsengang der Gesellschaft im Oktober 2020 resultierende Lock-Up-Verpflichtung der Fontus gegenüber den Bookrunnern übernommen. Für Zwecke der Umplatzierung haben die Bookrunner die Lock-Up-Verpflichtung der Obotritia Beta teilweise aufgehoben. Für die verbleibende Beteiligung der Obotritia Beta an der Gesellschaft hat die Lock-Up-Verpflichtung hingegen weiter Bestand. Während des bisherigen Investments von Obotritia Beta (über die Fontus) hat sich die Gesellschaft zu einem führenden Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt. Dies führte schließlich zu einem erfolgreichen Börsengang der Gesellschaft am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) im Oktober 2020.



Kontakt:

Obotritia Capital KGaA

Dr. Marcus Kiefer

CFO

August-Bebel-Str. 68

14482 Potsdam

Tel.: +49 (0) 331 740 076 521

Fax: +49 (0) 331 740 076 520

