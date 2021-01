Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines befindet sich in einer überaus spannenden Phase. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines befindet sich in einer überaus spannenden Phase. Aktuell notiert sie im Bereich der wichtigen und hart umkämpften Unterstützung von 70 US-Dollar. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 17.12. unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...