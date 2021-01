Der weltweit führende Kupferproduzent Chile hat es bislang geschafft, die Pandemie-Störungen zu bewältigen, die den Bergbau in anderen Ländern zum Erliegen gebracht haben, und obendrein im vergangenen Jahr mehr Kupfer produziert als 2019.Dies trug dazu bei, die chinesischen Raffinerien in Zeiten knapper Märkte und hoher Preise zu beliefern. Obwohl Chile gut vorbereitet ist, um eine zweite Infektionswelle zu überstehen, könnte die Produktion laut einer Gruppe von Branchenschwergewichten letztendlich darunter leiden. Dies berichtet das Rohstoffportal "Mining Weekly'.Minen wie die Escondida der BHP Group und die von Codelco betriebenen Minen setzen die in der Anfangsphase der Pandemie geltenden Beschränkungen wieder ein - beispielsweise die Demobilisierung einiger Arbeitnehmer und die Aufforderung an andere, aus der Ferne zu arbeiten -, um das Personal zu schützen und den Betrieb in Chile bei steigenden Infektionsraten aufrechtzuerhalten. Sie können dies tun, indem sie nicht wesentliche Aktivitäten wie Wartungs- und Erdarbeiten vorbereiten.

