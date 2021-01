Bis auf gut 100 Punkte schob sich der DAX im frühen Donnerstags-Handel an sein Rekordhoch heran. Doch das hohe Niveau über der 14.000-Punkte-Marke konnte der deutsche Leitindex bis zum Xetra-Feierabend nicht verteidigen. Die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX markierten jedoch neue Rekorde. Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten sind die Anleger in Deutschland wieder etwas vorsichtiger geworden. Nur am Morgen gelang dem DAX kurzzeitig wieder der Sprung über die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...