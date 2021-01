Nach einer Serie negativer Schlagzeilen über die geplante Elektroautofabrik in Brandenburg, erwarten den US-Konzerngiganten TESLA (US88160R1014) nun gute Nachrichten: Erste vorbereitende Arbeiten zur geplanten Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide wurden vom Bund genehmigt. Wie die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) am Donnerstag mitteilte, sei Tesla auf Antrag ein vorläufiger Maßnahmenbeginn gestattet worden. Dasselbe gilt ebenfalls für Firmen, die zu einem europaweiten Großprojekt der Batteriezellfertigung gehören.Des Weiteren teilte die Sprecherin mit, dass das Wirtschaftsministerium am 10. Dezember das zweite europäische Großprojekt zur Batteriezellfertigung bei der Europäischen Kommission eingereicht habe. Dabei handele es sich hauptsächlich um Anträge zur Genehmigung von Beihilfen. Knapp 50 Unternehmen in 12 EU-Staaten gehören zu diesem Großprojekt, elf Unternehmen seien hierbei allein aus Deutschland.

