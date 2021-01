Tagesausblick für 22.01.: DAX wartet auf Impulse. Drägerwerk und Platin im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Weder die Wirtschaftsdaten noch die EZB-Entscheidung konnten den Märkten entscheidende Impulse geben. Dabei legten beispielsweise die US-Baubeginne sowie der Philly Industrie Index zu. EZB-Chefin Christine Lagarde meldete zwar keine neuen Maßnahmen, versicherte allerdings die Entwicklungen genau zu beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirtschaft zu stützen. So schloss der DAX unverändert bei 13.930 Punkten und der EuroStoxx50 bei 3.625 Punkten. Auffällig positiv entwickelten sich heute erneut der Solactive German Mergers & Acquisitions Index und der Global Hydrogen Index.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen bei europäischen Staatspapieren heute kräftig an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg um vier Punkte auf Minus 0,49 Prozent. Gold und Silber pendelten sich derweil nach dem gestrigen Sprung erst einmal ein. Auffällig ist hingegen die Entwicklung von Platin, das heute mit 1.135 US-Dollar pro Feinunze den höchsten Stand seit August 2016 erreichte. Beim Ölpreis belasteten derweil die erneut gestiegenen Rohöllagerbestände.

Unternehmen im Fokus

Aurubis erhöhte nach einem starken ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr. Der MDAX-Wert schraubte sich daraufhin über drei Prozent nach oben. Der Schutzmasken-Boom beschert Drägerwerk gute Geschäfte. Die Verlängerung des Lockdowns und die Pflicht zum Tragen der FFP2-Masken spielt dem Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller weiter in die Karten. Heute zählte das Papier zu den stärksten Werten im SDAX. Heidelberger Druck meldete heute, dass die Produktionskapazitäten für Wallboxen verdoppelt werden sollen. Damit soll die hohe Nachfrage nach Ladelösungen für Elektrofahrzeugen im privaten Bereich bedient werden. Die Aktie schnellte gestern und heute zweistellig nach oben. Die italienische Mediaset stockt die Beteiligung an ProSiebenSat.1 weiter auf. Die Aktie schob sich heute über die Widerstandsmarke von EUR 13,50. VW verfehlt die CO2-Ziele nur knapp und muss daher rund 100 Millionen Euro Strafe zahlen. Die Aktie legte heute dennoch zu.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.940/14.000/14.100

Unterstützungsmarken: 13.700/13.740/13.800/13.840/13.875 Punkte

Nach einem starken Start in den Handelstag schob sich der DAX kurzzeitig über die Marke von 14.000 Punkten. Zur Handelseröffnung in New York waren die Tagesgewinne jedoch wieder weg und der Index pendelte sich im Bereich von 13.900 Punkten ein. Mit dem Scheitern an der oberen Begrenzung des Dreiecks und den Ausbruch unter die untere Begrenzung, stehen die Zeichen zunächst auf Korrektur. Zwischen 13.800 und 13.875 Punkten findet der DAX aktuell jedoch eine solide Unterstützung. Solange diese Zone nicht unterschritten ist, besteht die Chance auf einen neuen Versuch, die Hürde bei 14.000 Punkten zu überwinden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2021- 21.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2014- 21.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

