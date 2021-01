GENT, Belgien, und RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, Jan. 21, 2021, ein innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, gibt bekannt, dass es Evoca, sein erstes Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis, bei der US-Umweltschutzbehörde EPA zur Genehmigung eingereicht hat. Wenn die Registrierung bei der EPA erfolgt ist, wird dieses Pflanzenschutzmittel Obst- und Gemüsebauern in den USA eine neue Möglichkeit bieten, wichtige Krankheiten zu bekämpfen, um ihre Ernteerträge zu maximieren und die Haltbarkeit von Erzeugnissen nach der Ernte bei deutlich geringeren Rückständen zu verlängern.

"Biotalys ist sehr erfreut über die eingeleitete EPA-Registrierung für sein erstes Produkt. Während Evoca auf Krankheiten wie Botrytis cinerea und Mehltau abzielt, nutzen wir die Flexibilität unserer Technologieplattform, um eine breite Produktpipeline mit neuen Wirkmechanismen für die sichere und zuverlässige Behandlung der wichtigsten Schädlinge und Krankheiten in der gesamten Nahrungsmittelkette voranzutreiben", so Luc Maertens, COO von Biotalys.

Evoca wird den Landwirten helfen, die wichtigsten Krankheitserreger auf dem Feld und in der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette wirksam einzudämmen, um Obst und Gemüse nach der Ernte zu schützen, die Haltbarkeit zu verlängern und Verderblichkeit und Lebensmittelverluste zu reduzieren. Mit seiner neuen Wirkungsweise und seinem günstigen Sicherheitsprofil bietet Evoca den Landwirten zusätzliche Rotationsoptionen, um Resistenzen nachhaltiger entgegenzuwirken.

Der Antrag folgt dem erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Produktentwicklungsprogramms und regulatorischer Studien zu Evoca durch Biotalys. Weltweit haben mehr als 200 Versuche auf dem Feld und in Gewächshäusern eine hohe Konsistenz bei der effektiven Bekämpfung der wichtigsten Krankheitserreger bei Obst- und Gemüsepflanzen gezeigt. Mit diesem Antrag und den ausstehenden behördlichen Genehmigungen ist Biotalys auf dem besten Weg, Evoca Ende 2022 in ausgewählten Regionen auf dem US-Markt einzuführen.

Biotalys wird eigenständig internationale Registrierungen beantragen und dabei alle Rechte in vollem Umfang behalten. Im Einklang mit der Markteinführungsstrategie für Evoca wird dem Antrag in den USA ein Antrag in der Europäischen Union folgen. Die Registrierung auf wichtigen Agrarmärkte in Lateinamerika und Asien ist für die Zukunft geplant.

Evoca: Registrierung ausstehend. Dieses Produkt ist derzeit nicht für den Verkauf oder die Verwendung in den USA registriert und wird nicht zum Verkauf angeboten.

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte. Auf der Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt Biotalys ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produktkandidaten, die die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen sollen - von der Erde bis auf den Teller. Mit der Kombination der Hochleistungseigenschaften und Konsistenz von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte hat Biotalys das Ziel, ideale Pflanzenschutzmittel für die Anwendung vor und nach der Ernte anzubieten. Biotalys, mit Sitz im Biotech-Cluster in Gent, wurde 2013 als Ableger des VIB.