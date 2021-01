Es ist eine positive Überraschung, die Siemens den Anlegern am Donnerstag nach Börsenschluss präsentiert hat. Der Industriekonzern hat das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2020/21 deutlich über den Erwartungen abgeschlossen. Jetzt soll die Prognose für das Gesamtjahr überprüft werden. An der Börse kommt das gut an. Bereits während des Handelstags hatte sich die Siemens-Aktie stark präsentiert. Nachbörslich notiert der DAX-Titel nach den vorläufigen Zahlen sogar auf einem neuen Allzeithoch. ...

