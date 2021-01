Elektroautos? Alter Hut. Wasserstoff-Autos? Zu teuer. Aber Flugtaxis!? Wer die Zukunft sucht, wird seit einigen Wochen fündig beim chinesischen Drohnen-Taxi-Hersteller EHang. An der amerikanischen Nasdaq kennt der Kurs seit dem Jahreswechsel keine Pause. Am Donnerstag wurde erstmals die Marke von 80 US-Dollar erreicht. Fundamentale Gründe sind rar. Zum Jahresende 2020 notierte EHang an der Nasdaq bei 21,11 Dollar, heute wurde im frühen US-Handel die Marke von 80 Dollar überschritten. Bis auf 81,90 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...