The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.01.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2021





ISIN Name

KYG9302L1023 UNIVERN HEALTH INTL

USG6710EAF72 ODEBRECHT FIN.10/UND REGS

USG6710EAQ38 ODEBRECHT FIN. 14/29 REGS

US20369M1045 COMMUNITY FIRST DL-,01

US588056AY72 MERCER INTL. 18/25

US59560V2088 MID-CON ENERGY PART. UTS

US60463E2028 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N.

US7010816061 PARKER DRILLING DL NEW

