Mytheresa hatte am heutigen Donnerstag sein Börsendebüt an der Wall Street. Der Aktienkurs des Münchner Online-Luxusmodehändlers wurde erst aufgrund der hohen Nachfrage auf 26 Dollar angehoben und sprang im Zuge des IPOs nochmals weiter nach oben. Mytheresa: Starkes Wall-Street-Debüt Der in München ansässige Luxusmodehändler Mytheresa hatte einen Marktwert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, als er in New York an die Börse ging. Der Preis für den ...

