Das sehr offensiv ausgerichtete und in diesem Profil mit einem erhöhten "Chance-Risiko-Hebel" versehene Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV gab in der letzten Woche etwas stärker als der MSCI World (Euro) - Index um - 0,6 % nach.Hieraus resultierte per 17.01. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 55,3 %, womit die Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro) - Index seit Auflage ein hochgradiges Ausmaß von + 33,4 % erreichte.Die größten Depotverlierer waren in der letzten Woche die deutlich um - 8,7 % bzw. - 8,3 % korrigierenden Aktien des weltführenden Hongkonger Elektrowerkzeugherstellers TECHTRONIC (HK0669013440) wie auch des britischen Spezialisten im Vertrieb diverser Figurenminiaturen aus weltbekannten Action- und Abenteuerspielen, GAMES WORKSHOP (GB0003718474).

Den vollständigen Artikel lesen ...