Das Wiederauftauchen von Jack Ma kann nicht alle Bedenken der Anleger hinsichtlich des regulatorischen Durchgreifens der KP Chinas zerstreuen. So oder so ähnlich sieht die "Jakarta Post' heute den Effekt des neuen kurzen Videos des CEO'S von Alibaba (US01609W1027) auf die Märkte. Die Aktie gibt aktuell in New York 2,33 % auf 259,30 US-Dollar ab.Wie die Zeitung darlegt, hat das 50-Sekunden-Video des Multimilliardärs Jack Ma wenig dazu beigetragen, die problematische Beziehung der Alibaba Group zu den Aufsichtsbehörden zu lösen, die einige Anleger zögern lässt, die Aktien des chinesischen E-Commerce-Riesen zu halten. Die Erleichterung bei Ma's erstem öffentlichen Auftritt erhöhte den Marktwert am Vortag um 58 Milliarden US-Dollar, als die in Hongkong notierten Aktien von Alibaba in die Höhe schossen, obwohl sich einen Tag später Zweifel breitmachten. Ma war seit dem 24.10.2020, als er Chinas Regulierungssystem kritisierte, nicht mehr öffentlich aufgetreten. Dies brachte ihn auf einen Kollisionskurs mit KP Chinas und führte zur Aussetzung des 37 Milliarden US-Dollar schweren Börsengangs der Alibaba Fintech-Tochter Ant Group.

