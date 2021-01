An der Tradegate Exchange schossen die Umsätze bei der Aktie von Millennial Lithium (ISIN: CA60040W1059; WKN: A2AMUE) in den vergangenen Tagen durch die Decke. Nachdem am Dienstag 4,7 Millionen und am Mittwoch 5,5 Millionen Papiere den Besitzer wechselten, ist das Handelsvolumen an dem bei Privatanlegern beliebte Berliner Börsenplatz am Donnerstag nochmals drastisch gestiegen. Zudem wurde der Wert, der in der Spitze am Donnerstag bei 3,845 Euro gehandelt wurde, bis zum Vorabend unter die Marke von 3 Euro abverkauft.Bemerkenswert ist, dass mittlerweile in der Hauptstadt deutlich mehr Anteile umgehen als an der Heimatbörse TSX Venture, wo in letzter Zeit nur ein Bruchteil der Umsätze getätigt worden sind. Damit befindet sich der Titel in bester Gesellschaft zu anderen ausländischen Nebenwerten, auf die sich vor allem viele deutsche Hobbybörsianer mit oftmals kurzfristigem Anlagehorizont reihenweise stürzen und auf den schnellen Profit hoffen. Angezogen von den starken Kursgewinnen wurden wieder neue Anleger auf das Papier aufmerksam, womit letztendlich die Hausse sich selbst immer weiter ernährte. Allerdings deuten die jüngsten Kursgewinne des Bergbau-Unternehmens, welches sich noch im Anfangsstadium befindet, auf das Endstadium einer Blase hin, die jederzeit platzen zu droht.

