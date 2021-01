Wie bereits zurückliegend kommuniziert, sahen wir uns bereits am 09. und 10.01. auch im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV veranlasst, zu einigen moderaten Teil-Gewinnmitnahmen in zuletzt stark gestiegenen und dadurch schwergewichtigsten Depotpositionen zu schreiten, was im Einzelnen die Aktien SOLARIA ENERGIA (ES0165386014), EVOLUTION GAMING (SE0012673267) und ATOSS SOFTWARE (DE0005104400) betraf.Darüber hinaus fiel am 11.01. die Aktie der CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (KYG211921021) nach einem mehrtägigen starken Kurssturz im Zuge massiver technischer Gewinnmitnahmen der Verletzung der bei 27,90 HKD gesetzten Stop Loss-Marke zum Opfer, woraufhin wir diese zum gesetzten Stop Loss-Kurs umgehend mit Einstandsgewinn von + 33 % aus dem Depot eliminierten.

