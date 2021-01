CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.01.2021:Das Instrument CYT US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.01.2021The instrument CYT US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.01.2021 and ex capital adjustment on 25.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument 4FE1 KYG671451212 OAKTREE ACQ. CORP. UTS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument 4FE1 KYG671451212 OAKTREE ACQ. CORP. UTS EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument US60463E2028 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument US60463E2028 MIRAGEN THERAPEUTICS O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.01.2021:Das Instrument 4U1 US7051631031 THE PECK CO.HLD. DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.01.2021The instrument 4U1 US7051631031 THE PECK CO.HLD. DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.01.2021 and ex capital adjustment on 25.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument 0WIA ES0184696104 MASMOVIL IBERCOM EO -,02 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument 0WIA ES0184696104 MASMOVIL IBERCOM EO -,02 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument MRT SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument MRT SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument 49U FI4000410758 MUSTI GROUP OYJ EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument 49U FI4000410758 MUSTI GROUP OYJ EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument US59560V2088 MID-CON ENERGY PART. UTS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument US59560V2088 MID-CON ENERGY PART. UTS EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument HOC DE0005495329 HOLIDAYCHECK GRP AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument HOC DE0005495329 HOLIDAYCHECK GRP AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument O3X4 CA75745T1084 REDFUND CAPITAL CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument O3X4 CA75745T1084 REDFUND CAPITAL CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.01.2021The instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.01.2021