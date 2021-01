The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2021ISIN NameES06445809L2 IBERDROLA INH. -ANR-DE000TUAG109 TUI AG BZRDE000DDA0WT4 DZ BANK IS.A1271XS1351716896 KRED.F.WIED.16/21 ANL SKUS828807CX32 SIMON PROP.GRP 16/21SE0009579733 VOLVOFIN.BK 17-21 FLR MTNDE000DK0GL31 DEKA FESTZINS ANL 16/26AU3CB0246668 FBG FINANCE 2024 MTNIT0004839046 INTESA SAN. 12/21 MTNXS1511787407 MORGAN STANLEY 16/22FLRGDE000HLB3DX5 LB.HESS.THR.CARRARA07Y/16DE000NLB8JW5 NORDLB 3 PH.BD.16/31CH0023991182 PFBK SCHW.HYP. 06-21 399