The following instruments on XETRA do have their first trading 22.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.01.2021Aktien1 ZAE000134854 Clicks Group Ltd.2 GB00B1250X28 Lansdowne Oil & Gas PLC3 GB00BYW8QM32 N4 Pharma PLC4 GB00BYW79Y38 Nuformix PLC5 US67103B1008 OFS Capital Corp.6 FR0011766229 Oncodesign S.A.7 GB00BYWJZ743 Power Metal Resources PLC8 NO0003053308 Scana ASA9 BMG8220B1476 Skyfame Realty [Holdings] Ltd.10 CA8710031094 Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.11 GG00B4WJSD17 Woodbois Ltd.12 CNE1000004W6 Zhejiang Shibao Co. Ltd.13 US30227M3034 Extraction Oil & Gas Inc.14 KYG8683B1059 Tat Hong Equipment Service Co. Ltd.15 CA21948L1040 Cornish Metals Inc.16 SG1Q02920318 Place Holdings Ltd., The17 SGXE83751573 Revez Corporation Ltd.18 GB0004126057 Ebiquity PLC19 US90459E1064 Unibail-Rodamco-Westfield SE20 US00832E1038 Affinity Bancshares, Inc.21 KYG9302L1106 Universal Health International Group Holding Ltd.22 US92790C1045 Viridian Therapeutics Inc.23 ES06670509I0 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR24 DE000A3H23R5 HolidayCheck Group AG BZRAnleihen1 XS2290957732 Bahrain, Königreich2 DE000A286BY3 Amatheon Agri Holding N.V.3 US38141GXP44 The Goldman Sachs Group Inc.4 GB00BNNGP775 Großbritannien und Nord-Irland5 USU4328RAH76 Hilton Domestic Operating Company Inc.6 XS2290957146 Bahrain, Königreich7 XS2290956924 Bahrain, Königreich8 CH0346190033 Banco de Chile9 CH0479222066 Banco del Estado de Chile10 CH0372831567 Banque Cantonale Vaudoise11 CH0426621683 Barclays PLC12 CH0419040784 Basellandschaftliche Kantonalbank13 CH0545754696 Basler Kantonalbank14 CH0379611004 Basler Leben AG15 CH0419040776 Bern, Stadt16 CH0319416134 Bern, Stadt17 CH0505011962 Black Sea Trade and Development Bank18 CH0419041642 BNP Paribas S.A.19 CH0506071205 BNP Paribas S.A.20 CH0461238872 BoS Funding Ltd.21 CH0386949348 Caisse des Dépôts et Consignations22 CH0506071346 Caisse des Dépôts et Consignations23 CH0591979643 Caisse des Dépôts et Consignations24 CH0575017105 CBQ Finance Ltd.25 CH0506071148 Cellnex Telecom S.A.26 CH0485252784 Cembra Money Bank AG27 US168863DQ81 Chile, Republik28 CH0483180995 Compagnie financière Tradition S.A.29 CH0479514298 Coöperatieve Rabobank U.A.30 XS2290533020 CPI PROPERTY GROUP S.A.31 CH0465767769 Credit Agricole S.A. [London Branch]32 CH0550413394 Credit Agricole S.A. [London Branch]33 CH0360172719 Credit Suisse Group AG34 CH0472691416 Crédit Agricole Home Loan SFH35 CH0581947808 Deutsche Bahn Finance GmbH36 CH0519933219 Deutsche Bank AG37 CH0422393121 EFIAG - Emissions- und Finanz AG38 CH0538763548 EUROFIMA39 CH0433761282 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C40 CH0419041667 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C41 CH0463112042 FONPLATA42 CH0435590390 Glencore Finance [Europe] Ltd.43 CH0412528611 GS Caltex Corp.44 CH0341725874 Hero45 CH0419041543 Intesa Sanpaolo Bank46 CH0208271541 Kraftwerke Linth-Limmern AG47 XS2291766843 Kreditanstalt für Wiederaufbau48 CH0433761274 LafargeHolcim Ltd.49 CH0401956823 Lausanne, Stadt50 CH0505011871 LGT Bank AG51 CH0484360372 LGT Bank AG52 CH0313916329 Luzerner Kantonalbank AG53 CH0406415304 Länsförsäkringar Hypotek AB54 US314275AC25 Macy's Retail Holdings Inc.55 CH0537261866 Manitoba, Provinz56 CH0467182454 mBank S.A.57 CH0373476735 MCH Group AG58 CH0482172340 Metropolitan Life Global Funding I59 CH0461238930 Migros Bank AG60 CH0460872341 Münchener Hypothekenbank eG61 CH0506668836 Münchener Hypothekenbank eG62 CH0517825334 Münchener Hypothekenbank eG63 CH0485445990 Nationwide Building Society64 CH0551990705 Neuenburg, Republik und Kanton65 CH0336352817 Niederösterreich, Land66 CH0591979593 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG67 CH0591979585 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG68 CH0506071361 PSP Swiss Property AG69 XS2287744218 QNB Finance Ltd.70 CH0572899091 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft71 CH0572899257 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft72 CH0591084139 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft73 CH0580464698 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft74 CH0340677837 Siegfried Holding AG75 CH0404311687 Société Générale S.A.76 CH0463112075 Société Générale S.A.77 CH0521617339 Société Générale S.A.78 CH0373476123 St. Galler Kantonalbank AG79 CH0461238864 Stadler Rail AG80 CH0404311729 Swiss Life AG81 CH0508785745 Temenos AG82 CH0506668851 The Export-Import Bank of Korea83 US38141GXR00 The Goldman Sachs Group Inc.84 CH0310451858 UBS Group AG85 CH0506668869 UBS Group AG86 US949746TD35 Wells Fargo & Co.87 CH0589030946 Zürcher Kantonalbank88 ES0465936054 ABANCA Corporación Bancaria S.A.89 XS2125914916 AbbVie Inc.90 XS2125913942 AbbVie Inc.91 XS2125914593 AbbVie Inc.92 XS2189356996 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.93 US04522KAD81 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)94 XS1907120791 AT & T Inc.95 XS2182404298 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)96 ES0413900590 Banco Santander S.A.97 XS2112340679 Banijay Entertainment S.A.S.98 XS2019816979 BNG Bank N.V.99 XS2289592433 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd.100 CH0537261858 Credit Suisse Group AG101 XS2113737097 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG102 DE000A2YNVY3 Deutsche Pfandbriefbank AG103 XS1177459531 Enagás Financiaciones S.A.U.104 XS2196322312 Exxon Mobil Corp.105 FR0013414158 Ile-de-France Mobilités106 XS2282707178 KEB Hana Bank107 ES0343307015 Kutxabank S.A.108 XS2286049338 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.109 ES0468675030 Liberbank S.A.110 DE000NRW0LZ0 Nordrhein-Westfalen, Land111 ES0371622046 PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-112 XS2104915207 Royal Bank of Canada113 XS2102283814 Santander UK PLC114 XS2288890671 SK Battery America Inc.115 XS2288890598 SK Battery America Inc.116 XS1764691611 SNCF Réseau S.A.117 XS1943561883 SpareBank 1 Boligkreditt AS118 XS2282210231 Swedbank AB119 US38141GXQ27 The Goldman Sachs Group Inc.120 AT000B122049 Volksbank Wien AG121 DE000A287179 Vonovia Finance B.V.122 DE000HLB2ZB6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale123 DE000A2GSSC1 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen