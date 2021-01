Die Bundesregierung hat im Zuge der Lockdown-Verlängerung das Tragen der besser schützenden FFP2- oder OP-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften angeordnet. Bei Drägerwerk, einer der Hersteller dieser Masken, könnte das positive für Impulse sorgen.Der Chef der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, erklärte: "Wir bei dm können in den vergangenen Tagen eine abrupt gestiegene Nachfrage an medizinischen und FFP2-Masken sowohl in unseren dm-Märkten als auch im Onlineshop dm.de beobachten." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...