Vor dem Wochenende scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine neuen Risiken eingehen zu wollen. Der DAX wird nur wenig verändert erwartet, zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert ihn der Broker IG 0,1 Prozent schwächer auf 13.891 Punkten. Die Vorgaben aus New York und Asien, wo viele Indizes am Vortag mit weiteren Rekorden auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten, sind eher negativ.Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe ...

