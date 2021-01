Der asiatische Handel ist heute früh von Gewinnmitnahmen geprägt. Nahezu alle wichtigen Benchmarks notieren im Minus, wobei die Verluste in Hongkong und Jakarta herausstechen. Die schwache Stimmung hat sich auch auf den Terminmarkt übertragen, wo alle wichtigen Futures kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse im Minus liegen. So wird der DAX-Future -0,28 % tiefer bei 13.888 Punkten gesehen, der S&P 500 Future liegt bei 3.836 Punkten (-0,25 %) und der Nasdaq-Future gibt -0,32 % auf 13.352 Punkte ab.Der DAX enttäuschte am Donnerstag erneut. Während sich alle anderen deutschen Benchmarks weiter ins Plus vorarbeiteten, versuchte der Blue Chip Index den Sprung über die Marke von 14.000 Punkten, scheiterte aber. Der DAX kam zur Börseneröffnung bis auf 14.026,35 Punkte und wurde dann von den Bären wieder rüde zurückgeworfen. Am Ende schloss der Index -0,11 % tiefer bei 13.906,67 Punkten. Ein weiteres Mal waren es die Autotitel, die versuchten, den DAX hochzuhalten. Daimler (+1,95 %) und die Volkswagen Vorzüge (+2,80 %) führten die Liste zusammen mit dem Corona-Gewinner Delivery Hero (+3,58 %) an.

