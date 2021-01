Ob man das tun solle oder nicht, sei aber keine ökonomische Frage, sondern eine gesundheitspolitische, so Badelt am Donnerstagabend in der "ZiB1" des ORF-Fernsehens. Derzeit sind die meisten Lockdown-Maßnahmen bis 7. Februar vorgesehen, manche - wie die Schließungen in Gastronomie und Tourismus - bis Ende Februar. Mit einem nachhaltigen Aufschwung sei erst zu rechnen, wenn die Pandemie im Griff ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...