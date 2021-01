Am Donnerstag nach Börsenschluss hat Salzgitter mit vorläufigen Zahlen überrascht. Diese sind besser ausgefallen als erwartet und katapultieren die Aktie zum Wochenschluss an die SDAX-Spitze. Wichtig auch: Im laufenden Jahr will der Stahlkonzern in die Gewinnzone zurückkehren.Nach vorläufigen Zahlen sank der Vorsteuerverlust bei Salzgitter im vergangenen Jahr auf 200 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag noch bei 253 Millionen Euro gelegen. Salzgitter hatte zuletzt mit einem Vorsteuerverlust ...

