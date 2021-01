Noch sind die gröbsten Hindernisse, die Volkswagen plagen, nicht bewältigt. Aktuell lassen sich 2 Fronten erkennen. So ist zum einen ein coronabedingter Shutdown zumindest in gewissen Regionen in Europa und in den USA nicht vom Tisch, nachdem die Neuinfektionen beispielsweise in Deutschland trotz Lockdown light auf einem relativ hohen Niveau verharren. Zum anderen leidet die Autoindustrie an einem globalen Engpass an Mikrochips. Die auf Autochips spezialisierten Unternehmen Infineon und NXP lassen zum Großteil beim weltweit größten Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produzieren, der aktuell seinen wichtigsten Abnehmer Apple bevorzugt. Beide Hindernisse sollten bis Mitte Q2 2021 überwunden werden und den Autoausstoß normalisieren. Eventuell könnte Volkswagen dann von einer Welle an Bestellungen profitieren, indem der Markt aufgeschobene Käufe nachholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...