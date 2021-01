Die Amazon-Aktie dreht an der Börse weiter auf. Am Donnerstag ging der Titel mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 3.306,99 Dollar aus dem Handel. Nun könnte Amazon schnell das Verlaufshoch bei 3.350 Dollar von Ende Dezember überwinden. Zudem rückt der Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck immer näher.Mit dem Anstieg hat Amazon die 50- und 100-Tage-Linie hinter sich gelassen. Das war auch in den vergangenen Wochen passiert, allerdings hatten sich die Breaks als Fehlsignale erwiesen - der Kurs war ...

