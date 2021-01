DJ Ist das Ende nah? Und was ist zum Ende des Lockdowns für Unternehmer zu tun? Gratis-Webinar für geniale PR-Maßnahmen - Kostenloses Webinar am 29. Januar, um nach Corona 2021 wieder voll durchzustarten

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/22.01.2021/08:50) - Die Corona-Krise nähert sich hoffentlich bald dem Ende. Was ist für Unternehmer also in den nächsten Monaten zu tun, um mit Marketing, PR und massiver Unternehmens-Kommunikation die eigenen Kunden und Gäste wieder auf sich aufmerksam zu machen, zu aktivieren und vor allem wieder Umsatz zu machen? Das kostenlose Online-Webinar vom Werbetherapeuten Alois Gmeiner und in Kooperation mit pressetext am kommenden Freitag, 29. Januar 2021, gibt Auskunft und zeigt die besten Strategien und PR-Beispiele aus unterschiedlichen Branchen. Gratis-Anmeldung: https://www.werbetherapeut.com/angebote/seminare-webinare/

Bereits über 1500 Teilnehmer an dieser speziellen Corona-PR-Seminarreihe

Öffentlichkeitsarbeit, PR und Social Media werden immer wichtiger. Aber wie erstellt man Texte für die Pressearbeit und verbessert damit sein SEO oder nutzt Facebook und Co für die Öffentlichkeitsarbeit? In diesem Gratis-Webinar wird erklärt, wie man ganz einfach und günstig eigene Kunden, Gäste und die gesamte Öffentlichkeit informieren kann, um mehr Interessenten und mehr potentielle Kunden zu erreichen. Denn die Fragen für Marketing- und PR-Verantwortliche in einem Krisenfall sind eigentlich immer gleich. Genau diese Fragen versucht das Webinar zu beantworten und Tipps für die Praxis zu geben.

Inhalte: - Sollte ich in der Krise besser schweigen? - Was sollte ich als Krisen-PR schreiben? - Wann sollte ich eine PR-Meldung schreiben? - Welcher Content ist wichtig? - Soll ich schon vor Krisenende schreiben? - Wie soll ich nach der Krise informieren? - Macht kontinuierliche PR Sinn? - Bringt Online-PR Vorteile für SEO? - Wem sollte ich überhaupt eine PR-Meldung senden? - Wo ist der Unterschied zwischen PR und Online-PR? - Soll ich auch über Social Media informieren? - Was kann investigative Online-PR?

Webinar-Experte ist Unternehmens-Coach, Bestsellerautor und Werbetherapeut Alois Gmeiner. Seit vielen Jahren berät er Unternehmen und Freiberufler im In- und Ausland. Über 10.000 Unternehmer haben bereits seine kostenlose Online-Unternehmer-Analyse genutzt. https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/

Gleich anmelden beim Gratis-Webinar für Unternehmer und Freiberufler: https://www.werbetherapeut.com/angebote/ seminare-webinare/

Termin: Freitag, 29. Januar 2021, ab 10 Uhr Das Ende naht... geniale PR-Maßnahmen, um nach Corona 2021 wieder voll durchzustarten. Direkt-Link zum Webinar: https://www.edudip.market/lp/186146 Gleich anmelden - Erinnerung per Mail, kurz vor dem Webinar, erfolgt automatisch.

Infos zum Werbetherapeuten: Der Werbetherapeut Tel.: +43 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: https://www.werbetherapeut.com/angebote

(Ende)

Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210122009 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2021 02:51 ET (07:51 GMT)