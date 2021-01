Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (22. Januar 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC:INNPF) (das "Unternehmen" oder "Innocan") freut sich heute bekannt zu geben, dass gemeinsam mit der Hebräischen Universität Jerusalem eine erfolgreiche Produktionsdemo der Liposomen-Plattform-Technologie ("LPT") mit CBD-beladenen Liposomen unter aseptischen Bedingungen absolviert wurde.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein im Herstellungsverfahren der mit CBD beladenen Liposomen, da nun auch die Demonstration von Tierstudien, und zu einem späteren Zeitpunkt auch von klinischen Humanstudien, möglich ist; beide werden das Produkt der Vermarktung näherbringen.

Diese Errungenschaft unterstützt Studien an kleinen und großen Tieren, in denen die therapeutische Wirksamkeit von Innocans CBD-beladener LPT bei relevanten Krankheiten untersucht wird. Diese Studien folgen auf die Ergebnisse früherer Studien, in denen nach einer Einzelinjektion eine verlängerte Freisetzung von Cannabidiol im Blut von Mäusen und Ratten über mindestens drei Wochen nachweisbar war.

In der ursprünglichen Studie, die unter der Leitung von Dr. Ahuva Cern, Senior Researcher im Labor von Professor Barenholz, an der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt wurde, wurden bis zu 21 Tage nach einer intramuskulären Einzelinjektion von CBD mittels LPT sowohl im Blut als auch in der Muskulatur von Mäusen erhöhte Mengen an CBD nachgewiesen. Die gleichen Resultate zeigten sich auch bei Ratten.

Diese Ergebnisse sind von wesentlicher Bedeutung, wenn man andere CBD-Verabreichungsformen (wie die orale Aufnahme oder das Rauchen) zum Vergleich heranzieht, bei denen CBD im Blut nur bis zu 36 Stunden nach einer Einzelverabreichung nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie könnten darauf hindeuten, dass mit nur einer oder zwei Injektionen pro Monat unter Einsatz von Innocans LPT-Technologie eine schmerzstillende Wirkung bzw. eine Linderung weiterer Symptome erreicht werden kann. Diese Ergebnisse könnten zukünftige Experimente ermöglichen, mit denen einerseits der Nachweis einer fehlenden Toxizität und andererseits der Nachweis des therapeutischen Nutzens und der Wirksamkeit dieser Formulierung erbracht werden soll.

"Dutzende von Studien weltweit zeigen den potenziellen Nutzen von CBD im menschlichen Körper bei einer Vielzahl von Krankheiten. Ein großes Problem bei CBD ist, dass es nicht lange im Körper verbleibt; dadurch verringert sich seine Fähigkeit, eine positive Wirkung zu entfalten. Unsere früheren Studien an Mäusen und Ratten haben gezeigt, dass unsere Technologie zur Einbettung von CBD in Liposomen, LPT, diesen Zeitraum möglicherweise von Stunden auf Wochen verlängern kann. Dass wir in der Lage sind, mit CBD beladene Liposomen auf aseptische Weise herzustellen, ist ein Meilenstein für unser Unternehmen, weil es uns den Weg zu einer breiten Palette von möglichen Anwendungen ebnet und uns die Möglichkeit bietet, unsere Studien an kleinen und großen Tieren und letztendlich auch am Menschen fortzusetzen", erklärt Iris Bincovich, CEO von Innocan.

Dr. Ahuva Cern, der Projektmanager im Labor von Professor Barenholz an der Hebräischen Universität Jerusalem, fügt hinzu: "Wir konnten erfolgreich mit CBD beladene Liposomen unter aseptischen Bedingungen herstellen. Diese mit CBD beladenen Liposomen haben sich als steril erwiesen und liegen innerhalb der Pyrogenitätsgrenzwerte. Nachdem wir auf eine Produktion im großen Maßstab und später auf eine Produktion im kommerziellen Maßstab hinarbeiten, ist dieser Erfolg ein absolutes Muss."

Über Innocan

Das Unternehmen ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von CBD-Arzneimittelverabreichungsplattformen spezialisiert hat. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Israel hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer einzigartigen Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden Liposomen zur verzögerten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan Israel hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, dem Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan Israel an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Die Gründer und Führungskräfte von Innocan Israel können nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern der Welt zahlreiche Erfolge im Pharma- und Technologiesektor vorweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

mailto:info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen über die Märkte, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und den erwarteten Zeitpunkt des Markteinstiegs. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs liegen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, des Ausbleibens der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder des Ausbleibens, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55253Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55253&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA45783P1027