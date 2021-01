Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) entwickelte sich 2020 in einem volatilen Marktumfeld positiv. Der Biotechsektor hat grosse Fortschritte gemacht und führt mit zugelassenen mRNA-Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern den Kampf gegen die SARS-CoV-2-Viruspandemie an. Die M&A-Aktivitäten nahmen im 2. Halbjahr deutlich zu und sorgten gegen Jahresende für zusätzliche Performance. Allein im 4. Quartal steigerte BB Biotech den Inneren Wert um 20.6% in CHF, 20.4% in EUR und 25.5% in USD - daraus resultierte ein Nettogewinn von CHF 665 Mio. Während dieses Zeitraums stieg der Aktienkurs um 10.9% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...