Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nur leicht unter dem Niveau vom Donnerstag gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,2157 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,2159 Dollar gelegen hatte. Bisher blieben größere Impulse aus - dies könnten im Verlauf aber von wichtigen europäischen Stimmungsindikatoren kommen.Denn am Vormittag werden die vom Forschungsunternehmen IHS ...

