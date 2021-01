Amsterdam, Niederlande (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, veröffentlicht die Ergebnisse seines Q4 2020 Phishing Reports.Der Bericht zeigt, dass arbeitsbezogene E-Mail-Themen wie Änderungen von Unternehmensrichtlinien immer beliebter werden, weil aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Über das gesamte vierte Quartal 2020 hinweg sind echte Phishing-E-Mails, die den IT-Abteilungen im Zusammenhang mit der Arbeit von zu Hause aus gemeldet wurden, drastisch angestiegen. Social Media-Nachrichten sind ein weiteres Problemfeld, wenn es um Phishing geht, und LinkedIn-Phishing-Nachrichten dominieren als Top-Social-Media-E-Mail-Betreff, vor dem man sich in Acht nehmen sollte, mit 47 Prozent den ersten Platz.Im vierten Quartal 2020 untersuchte KnowBe4 Zehntausende von E-Mail-Betreffzeilen aus simulierten Phishing-Tests. Das Unternehmen überprüfte auch "in-the-wild"-E-Mail-Betreffzeilen, die tatsächliche E-Mails zeigen, die Benutzer erhalten und ihrer IT-Abteilung als verdächtig gemeldet haben. Die Ergebnisse sind unten aufgeführt.TOP 10 der generellen E-Mail-Themen:- Passwortprüfung sofort erforderlich- Kontaktaufnahme zum Treffen nächste Woche- Update der Urlaubsrichtlinie- COVID-19 Update der Richtlinie für Home Office- Wichtig: Update der Kleidungsordnung- Terminierte Server Wartung - kein Internetzugang- Deaktivierung von [[E-Mail]] in Bearbeitung- Bitte prüfen Sie die urlaubsrechtlichen Voraussetzungen- Sie wurden einem Termin in Microsoft Teams hinzugefügt- Benachrichtigung über Unternehmensrichtlinien: COVID-19-Test & Rückverfolgungs-Richtlinien * Groß- und Kleinschreibung sind wie in der Betreffzeile des Phishing-Tests.** Die Betreffzeilen der Phishing-E-Mails aus der Praxis (die echten) stellen tatsächliche E-Mails dar, die Benutzer erhalten und als verdächtig an ihre IT-Abteilung gemeldet haben. Sie sind keine simulierten Phishing-Test-E-Mails.Bei der Untersuchung von Phishing-E-Mail-Betreffzeilen aus der Praxis fand KnowBe4 heraus, dass zu den häufigsten im vierten Quartal 2020 die folgenden gehörten:- IT: Jährliche Bestandsaufnahme der Geräte- Änderungen an Ihren Gesundheitsleistungen- Twitter: Sicherheitswarnung: Neuer oder ungewöhnlicher Twitter-Login- Amazon: Aktion erforderlich | Ihre Amazon Prime-Mitgliedschaft wurde abgelehnt- Zoom: Fehler bei geplanter Besprechung- Google Pay: Bezahlung gesendet- Stimulus-Storno-Antrag bewilligt- Microsoft 365: Aktion erforderlich: Aktualisieren Sie die Adresse für Ihren Xbox Game Pass für Konsolen-Abonnement- RingCentral kommt!- Arbeitstag: Erinnerung: Wichtiges Sicherheitsupgrade erforderlich * Groß- und Kleinschreibung sind wie in der Betreffzeile des Phishing-Tests.** Die Betreffzeilen der Phishing-E-Mails aus der Praxis (die echten) stellen tatsächliche E-Mails dar, die Benutzer erhalten und als verdächtig an ihre IT-Abteilung gemeldet haben. Sie sind keine simulierten Phishing-Test-E-Mails.Mehr Informationen erhalten Sie auf: www.knowbe4.com (https://www.knowbe4.com/).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/4818691