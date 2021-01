Strabag sichert sich in einer Arbeitsgemeinschaft ein Großprojekt im Verkehrswegebau: Die Bundesrepublik Deutschland beauftragte die Arbeitsgemeinschaft aus Strabag (50 Prozent) und Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG (50 Prozent) im Rahmen eines Funktionsbauvertrags mit dem Ausbau der A1 in Niedersachsen auf einer Strecke von 29,5 km. Der Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Bramsche und wird von zwei auf drei Spuren pro Fahrtrichtung verbreitert. Das Auftragsvolumen von rd. 600 Mio. Euro beinhaltet auch die bauliche Erhaltung für 30 Jahre. "Mit dem Ausbau von vier auf sechs Fahrstreifen verschwindet ein Nadelöhr auf der stark frequentierten BAB A1. Wir freuen uns, unsere Expertise als Marktführerin im deutschen ...

