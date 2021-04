DJ EANS-News: STRABAG erhält Autobahn-Großauftrag in Polen - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- * 18,75 km langer Abschnitt der A2 zwischen Siedlce Zachód und der Anschlussstelle Malinowiec * Auftragswert: EUR 153 Mio. * Fertigstellung: Ende 2024 Öffentliche Aufträge Wien/Warschau - Der europäische Bautechnologiekonzern STRABAG hat über seine polnische Tochtergesellschaft einen Großauftrag im Autobahnbau erhalten. Die Generaldirektion für Nationalstraßen und Autobahnen, GDDKiA, hat das EUR 153 Mio. große Projekt in Form eines "Design&Build"-Vertrags ausgeschrieben. Der 18,75 km lange Abschnitt der A2 zwischen Siedlce Zachód (Westknoten) und der Anschlussstelle Malinowiec soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden. "Wir freuen uns, dass wir mit einem weiteren wichtigen Teilstück der polnischen Infrastruktur beauftragt wurden. Derzeit arbeiten wir in Polen an 12 Schnellstraßen- und Autobahnabschnitten, mit einer Gesamtlänge von über 161 km", sagt Thomas Birtel,Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Zwei Richtungsfahrbahnen auf neuer Trasse Auf einer komplett neuen Trasse werden zwei Richtungsfahrbahnen mit jeweils zwei Fahrspuren gebaut. Es wird bereits Platz für eine dritte Spur vorgesehen. Zum Auftrag gehören auch der Südknoten Siedlce Poludnie, zwei Raststätten sowie eine Autobahn-Service-Station. Rückfragehinweis: Marianne Jakl Interim. Leiterin Konzernkommunikation & Investor Relations Tel. +43 1 22422-1174 marianne.jakl@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10697756/0/STRABAG_Autobahn_A2_PL_Apr21.pdf

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)