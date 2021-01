Am Frankfurter Aktienmarkt hat die Stimmung gedreht. Herrschte vor 24 Stunden noch beste Laune in Erwartung von Kursen oberhalb von 14.000, fürchten Anleger jetzt schon wieder eine größere Korrektur. Denn sollte der DAX das alte Rekordhoch bei 13.795 unterschreiten, könnten weitere Anleger ihre Positionen schließen. DER AKTIONÄR hatte am Vortag eine Long-Position eröffnet. Mehr dazu und zum deutschen Leitindex erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

