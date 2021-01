Die Aktienmärkte haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Die massiven Verluste aus dem Corona-Crash im Frühjahr konnten von vielen Indizes aufgeholt werden. So erzielte der Daxx im vergangenen Jahr einen Gewinn von 3,6%, der MSCI World von 6,9%. Die defensiven Staatsanleihen, gemessen am deutschen Rentenindex REX P, haben die vergangenen zwölf Monate trotz stagnierender Entwicklung im vierten Quartal mit einem Plus von 1,2% abgeschlossen.

