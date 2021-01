Nasdaq Inc. ist einer der größten Börsenbetreiber der Welt und steht hinter dem gleichnamigen Technologie-Index in den USA. Seit dem Sommer ließ die Performance der Aktie zu wünschen übrig, obwohl das Papier langfristig hohe Renditen brachte. Mehrere Faktoren sprechen im neuen Jahr wieder für steigende Kurse.Am kommenden Dienstag, dem 27. Januar, veröffentlicht Nasdaq Inc. die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2020. Dabei dürfte der Marktbetreiber von der starken Entwicklung an den Aktienbörsen ...

